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        Samsun'da 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:19
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        Samsun'da 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Operasyonda, gözaltına alınan S.Y. (34), D.S.U. (33), M.T.G. (25), A.G. (45) ve A.E.K. (22) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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