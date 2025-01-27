Samsun'da 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 29 bin 696 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Operasyonda, gözaltına alınan S.Y. (34), D.S.U. (33), M.T.G. (25), A.G. (45) ve A.E.K. (22) emniyete götürüldü.
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