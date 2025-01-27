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        Samsun'da evinde uyuşturucu hap bulunduran zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:40 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:40
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        Samsun'da evinde uyuşturucu hap bulunduran zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, T.S'nin (34) ikametine düzenledikleri operasyonda, 266 sentetik ecza hap ve 166 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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