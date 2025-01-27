Samsun'da evinde uyuşturucu hap bulunduran zanlı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

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