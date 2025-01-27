Salıpazarı Belediyesi düzenlediği kurslarla çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlıyor
Salıpazarı Belediyesi, çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çocuklara yönelik, yönetim, eğitim ve spor kursları düzenliyor.
Salıpazarı Belediyesi, çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çocuklara yönelik, yönetim, eğitim ve spor kursları düzenliyor.
Antrenör Esranur Arslan'ın liderliğinde gerçekleştirilen spor eğitimlerine 4-10 yaş ve 9-10 yaş arası toplam 50 çocuk katılıyor.
Çocuklar eğlenceli parkurlar ve öğretici oyunlarla hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini geliştiriyor. Çocuklar, grup çalışması, iletişim, koordinasyon ve özgüven gibi hayat boyu kullanabilecekleri değerli yetkinlikleri kazanma şansı buluyor.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, bu projeyle çocukların geleceğine yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti. Karaca, şunları kaydetti:
"Bizim için çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi çok önemli. Bu kurslar, çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmelerine hem de sosyal birer birey olarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Ebeveynlerin de bu projelere olan ilgisi bizi daha iyisini yapma konusunda motive ediyor."
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