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        Samsunlu güreşçi serbest stilde altın madalya kazandı

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Büyük Erkekler Stil Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında, Samsunlu sporcu altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 20:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 20:48
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        Samsunlu güreşçi serbest stilde altın madalya kazandı
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Büyük Erkekler Stil Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında, Samsunlu sporcu altın madalya kazandı.

        Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda 23-26 Ocak tarihleri arasında yapılan Büyük Erkekler Stil Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında müsabakalar tamamlandı.

        Büyük Erkekler Stil Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasına yaklaşık 600 güreşçi katılım sağladı.

        Ankara TEDAŞ Spor Kulübü adına finallere kalan Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük okuyan, 20 yaşındaki Samsunlu Resül Güne, 97 kilo Serbest Sitil Büyükler Şampiyonu finalinde, aynı takımdaki arkadaşı Mücahit Çelik'i yenerek birinci oldu.

        Resül Güne, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "6 kişiyi yenerek, 97 kilo Büyük Erkekler Stil ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında altın madalya alarak şampiyon oldum. Daha yola yeni başlıyoruz, ülkemi en iyi şekilde, temsil etmek için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım ve ülkem için ter dökeceğim. Önümüzdeki süreçte olan Avrupa ve Dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanıp, ülkem için yeni bir madalya alacağım."

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