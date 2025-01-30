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        Samsunspor, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, ligdeki konumlarını korumak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:03
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        Samsunspor, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, ligdeki konumlarını korumak istediklerini söyledi.

        Reis, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları RAMS Başakşehir maçını değerlendirdi.

        Başakşehir'in taktiksel anlamda değişikliğe uygun bir sistemde oynadığına işaret eden Reis, "Bazen geride üçlü, bazen de dörtlü sistemle oynuyorlar. Bizde taktiksel anlamda buna göre hazırlandık. Keyifli ve güzel bir maç olacaktır. Sahamızda oynadığımız ilk maçı kazanmıştık ama o maç da zor geçmişti. Umarım güzel performans gösterip istediğimiz sonucu alırız. Bu tür maçları beraberlikle bitirmek için oynayacak olursanız, kesinlikle istediğinizi alamazsınız. Bu maçta galibiyet için sahaya çıkacağız. Göstereceğimiz performansa göre belki 1 puanla ayrılacağız, belki, '1 puan bile iyi' diyeceğiz ama ne olursa olsun kazanmak için oynayacağız." dedi.

        - "Hedefimiz, Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak"

        Ligde 40 puana ulaştıklarına dikkati çeken Reis, şunları kaydetti:

        "Ligde çok güzel puan ortalaması tutturduk. Kümede düşme hattı ile bulunduğumuz konum arasında 24 puanlık fark var. Bu, bizim adımıza sevindirici bir şey. Konumumuz, oyunculara öz güven aşılayacaktır. Başakşehir maçı da elbette zor olacaktır ama galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Eğer galip ayrılırsak, rakiplerimize artı 3 puan daha fark atmış olacağız. 16 maç kalacak ve elbette üst sıralarda kalmaya devam etmek istiyoruz. Ligdeki konumumuzu korumak istiyoruz. Bu pozisyonda ne kadar kalabiliriz bilmiyorum ama yukarılarda kalmaya çalışacağız. Kesinlikle hedefimiz, Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak."

        Reis, aldıkları 40 puan sonrasında şehrin beklentilerinin yukarıya çıktığını gördüklerini dile getirerek "İçinde bulunduğumuz pozisyondan dolayı baskı hissediyoruz. Baskıyı seven bir insanım. Sezonun kalan kısmında da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eğer en iyisini yapmaya devam edersek, mutlaka çok iyi fırsatlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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