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        Samsun'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:42
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        Samsun'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Caner K'nin kullandığı 55 RB 875 plakalı cip ile Mesut G. idaresindeki 55 AHH 844 plakalı otomobil, Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Atakan Y, Serkan T. ve Berk B. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, yolun solundan kavşağa girmeye çalışan otomobil ile cipin çarpıştığı anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

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