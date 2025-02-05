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        Samsun'da kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü, 16 yolcu yaralandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 08:25 Güncelleme: 05.02.2025 - 08:25
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        Samsun'da kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü, 16 yolcu yaralandı
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        Samsun’un Kavak ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.

        İstanbul’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan Şahin Çayan’ın (62) kullandığı 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki sulama kanalına giren otobüs savrularak park halindeki kamyona çarptı.

        Otobüsü sürücüsü Çayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 16 yolcu hafif yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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