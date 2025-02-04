Havza'da trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi

Orar'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ile vatandaşlar katıldı.

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