Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazasında 65 yaşında hayatını kaybeden Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar'ın babası Mustafa Orar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazasında 65 yaşında hayatını kaybeden Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar'ın babası Mustafa Orar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kullandığı hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Orar'ın cenazesi, İnönü Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.

        Kılınan cenaze namazı sonrası Orar'ın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Orar'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Sofradaki mucize! Nelere iyi gelmiyormuş ki!
        Sofradaki mucize! Nelere iyi gelmiyormuş ki!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek

        Benzer Haberler

        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Samsun'da Kıbrıs gazisi Taşan son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da Kıbrıs gazisi Taşan son yolculuğuna uğurlandı
        Havza'da "Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi" değerlendirildi
        Havza'da "Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi" değerlendirildi
        Kum ocağında iş makinesi devrildi: 1 ölü
        Kum ocağında iş makinesi devrildi: 1 ölü
        Samsun'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü
        Samsun'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü
        Samsun'da tedavisi tamamlanan 120 yabani hayvan doğaya bırakıldı
        Samsun'da tedavisi tamamlanan 120 yabani hayvan doğaya bırakıldı