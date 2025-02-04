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        Samsun'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 23:02 Güncelleme: 04.02.2025 - 23:19
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        Samsun'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ü.A'nın (77) kullandığı 55 JE 999 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Osmanbeyli Kavşağı'nda S.A. (29) idaresindeki 19 ADD 940 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki S.A. (72) ile diğer araçta bulunan Ç.Y. (21) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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