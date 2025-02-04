Samsun'da depoda çıkan yangın hasara yol açtı
Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Huzurlu Sokak'ta M.K'ye ait depoda elektrik panosu kaynaklı yangın çıktı.
Depo görevlisi A.T, dumanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda hasar meydana geldi.
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