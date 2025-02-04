Samsun'da Kıbrıs gazisi Taşan son yolculuğuna uğurlandı

Karamustafalı Mahallesi'nde dün tarlasında çalışırken temizlemek istediği çapa motoruna bedenini kaptıran ve olay yerinde hayatını kaybeden Taşan için Abdullahpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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