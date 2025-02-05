Samsun'da tıra çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, baba ve oğlu yaralandı

Durum ağır olan Havva (27) ve Asel Mina Genç (4) yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Genç ile yanındaki oğlu Eymen İsmail (2), eşi Havva (27) ve kızı Asel Mina Genç (4) araçta sıkıştı.

Samsun'un Havza ilçesinde tıra arkadan çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, baba ve oğlu yaralandı.

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