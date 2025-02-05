Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Yapılan aramada 1100 adet sentetik ecza ile 200 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.G. (52) ve S.C'nin (50) ikametlerine ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

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