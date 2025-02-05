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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:49
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.G. (52) ve S.C'nin (50) ikametlerine ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 1100 adet sentetik ecza ile 200 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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