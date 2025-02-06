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        Ladik'te çocuklar karın keyfini çıkardı

        Samsun'un Ladik ilçesinde çocuklar, karda kayarak gönüllerince eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:02
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        Ladik'te çocuklar karın keyfini çıkardı
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        Samsun'un Ladik ilçesinde çocuklar, karda kayarak gönüllerince eğlendi.

        Ladik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.

        Karla kaplı ilçede Koğa Mahallesi'nde bulunan yokuşta çocuklar kızaklarıyla kayarak eğlenme fırsatı buldu.

        Galeri
        Galeri

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