Samsun'da 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'da, hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ve Asayiş şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir binanın çatı katında gizlendiği belirlenen kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'yi gizlendiği alanda yakaladı.

"Kasten öldürme, tehdit, hakaret ve tutuklunun kaçması" suçlarından da 5 ayrı aranma kaydı olduğu belirlenen hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonda, ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.