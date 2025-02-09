OMÜ Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalçın'a göre Türkiye'de sigara kullanımı endişelendiriyor:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Türkiye'nin dünyada en çok sigara içilen ülkelerden olduğunu söyledi.

Yalçın, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara içme oranlarında Türkiye'nin dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 3'üncü sırada olduğunu belirtti.

Türkiye'de 18 ila 19 milyon kişinin sigara içtiğini dile getiren Yalçın, "Türkiye'de ortalama her iki erkekten biri sigara kullanıyor. 18 yaş üstü her dört kadından da biri sigara içiyor, bunlar oldukça yüksek rakamlar." dedi.

Ebeveynlere çocuklara rol model olmaları anlamında çok büyük roller düştüğünü anlatan Yalçın, "Elinde sigara olan bir anne, babanın evladına 'Bunu içme!' demesi ne kadar doğru olabilir? Görsel olarak bir rol model oluşturuyorsunuz. Rol model oluşturduğunuz zaman olumlu yaklaşabiliyorsunuz ya da tam tersi, maalesef bir büyüme nişanesi olarak belki ebeveyn çocuğuna sigara ikram ediyor. Sigaranın eve girmesiyle aslında bir şekilde çocuk için sigara temin ediliyor." ifadelerini kullandı.

- Elektronik sigaralar, nikotin bağımlılığını kolaylaştırıyor

Sigarada 4 binden fazla kimyasal maddenin bulunduğuna ama bağımlılık oluşturanın "nikotin" olduğuna dikkati çeken Yalçın, şöyle devam etti:

"Nikotin, özellikle bizim haz merkezimizin üzerinde, beyinde özel bir yer var ve burayı uyarıyor. Elektronik sigaralar ilk bulunduğu zaman temel görüş, 'İnsanların sigara içmelerinin temel sebebi nikotin, biz bu nikotini dışarıdan verelim, nikotini alsınlar ve bu sayede sigaradan vazgeçsinler.' idi. İlk başta son derece masum gibi gözüken bu yaklaşımın maalesef çok doğru olmadığı, zaman içinde yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Üretilmiş olan bu elektronik sigaraların en büyük kullanıcısı, daha önceden hiç sigara içmemiş gençler olmaya başladı. Elektronik sigaraların hiç koku yapmaması, güzel kokması, havalı olması, kendilerine göre bir statü kazandırmaları, bir moda haline gelmesi gibi faktörlerle kullanımı arttı ama işin acı tarafı şu: Bu elektronik sigaralar, çok konsantre nikotin veriyor ve beraberinde tabii tatlandırıcı olunca bu çocuklar, çok ağır nikotin bağımlısı haline geldiler."