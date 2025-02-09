Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Ekipler yaptıkları aramalarda, 1079 sentetik ecza hapı, 126 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 7 tabanca fişeğini ele geçirdi.

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