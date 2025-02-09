Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Bafra ve Canik ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları aramalarda, 1079 sentetik ecza hapı, 126 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 7 tabanca fişeğini ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
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