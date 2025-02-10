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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:55 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:55
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde İ.Z. (55) ve G.T'nin (57) iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 92 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 34 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

        İki şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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