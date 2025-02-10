Tırla gümrük kaçağı sigara taşıyan zanlı Samsun'da yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesi amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.
Ekipler, uygulama sırasında şüphelendikleri tır sürücüsünü durdurdu. Tırda yapılan aramada ekipler, 184 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü M.N.A. (34) emniyete götürüldü.
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