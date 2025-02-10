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        Samsun'un 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:39 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:39
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        Samsun'un 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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