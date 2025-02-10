Samsun'un 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

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