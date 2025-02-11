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        Samsun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası

        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:09
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        Samsun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası
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        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan D.K. (47) ile avukatı katıldı.

        D.K, duruşmadaki son savunmasında, kendisinin yasaklı maddeyi ekmediğini, uyuşturucu ticareti yapmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, arazisine uyuşturucu madde ekmesi ve uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle sanığın 19 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Geçen yıl 31 Ekim'de Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkaya Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 146 kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatlı av tüfeği ele geçirmiş, gözaltına alınan D.K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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