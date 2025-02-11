Samsun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası

Geçen yıl 31 Ekim'de Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkaya Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 146 kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatlı av tüfeği ele geçirmiş, gözaltına alınan D.K. tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, arazisine uyuşturucu madde ekmesi ve uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle sanığın 19 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

D.K, duruşmadaki son savunmasında, kendisinin yasaklı maddeyi ekmediğini, uyuşturucu ticareti yapmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan D.K. (47) ile avukatı katıldı.

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