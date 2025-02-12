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        Bafra'da 19 kırsal mahallede kar küreme çalışması yapılıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde 19 kırsal mahallede kar küreme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:17
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        Bafra'da 19 kırsal mahallede kar küreme çalışması yapılıyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 19 kırsal mahallede kar küreme çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde etkisini sürdüren kar yağışının vatandaşların yaşamını olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, 19 mahallede bugüne kadar toplam 311 kilometre kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, tedbirlerin önceden alınması sayesinde çalışmalarda aksama yaşanmadığını vurgulayarak, "Çalışmalar gece boyu devam edecek şekilde planlandı. Herhangi acil durum için de vatandaşlarımızın ilgili birimlere başvurabileceği tüm iletişim kanalları açık tutulmaktadır." ifadelerini kullandı.

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