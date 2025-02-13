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        Samsun'da, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:25
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        Samsun'da, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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