Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da "Çevre ve Emanet Bilinci" toplantısında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Hem inancımız hem medeniyetimiz hem kültürümüz hem de bizi biz yapan bütün değerlerimizle, inancımızdan aldığımız o büyük güçle ve Peygamber efendimizin örnek ahlakıyla, örnek yaşamıyla birlikte baktığımızda, aslında en büyük, en önde gelen çevreciler bizler olmalıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 19:42 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da "Çevre ve Emanet Bilinci" toplantısında konuştu:
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Hem inancımız hem medeniyetimiz hem kültürümüz hem de bizi biz yapan bütün değerlerimizle, inancımızdan aldığımız o büyük güçle ve Peygamber efendimizin örnek ahlakıyla, örnek yaşamıyla birlikte baktığımızda, aslında en büyük, en önde gelen çevreciler bizler olmalıyız." dedi.

        Karaaslan, Samsun Müftülüğü binasında düzenlenen "Çevre ve Emanet Bilinci" toplantısında yaptığı konuşmada, Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer kurumlarla kentte yeni bir süreci başlattıklarını, 2025'i "Çevre Yılı" ilan ettiklerini söyledi.

        Hayatın her alanına çevreyi yerleştirmek konusunda gayret gösterdiklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:

        "Kimimiz sıfır atıkla ilgili örnek bir proje yapma derdindeyiz, kimimiz bu atıkların yönetilmesiyle ilgili yeni projeleri destekliyoruz. Kırsaldaki çevre kirliliğini konuşuyoruz ama bütün bunların ötesinde aslında dönüp dolaşıp geldiğimiz yer ahlak. Din öğretisinin elbette önce inanç, sonra ibadet, sonra da davranışlarımızda çok büyük ilişkisi var. Bunlar birbirinden ayrı düşünülemez ya da birinin eksikliğinin diğerlerine de sirayet ettiği bir gerçek. Dolayısıyla hem inancımızın, imanımızın hem ibadetimizin hem de davranışlarımızın hepsinden bizler sorumluyuz."

        İnsanoğlunun dünyadaki nimetlerin emanetçisi olduğuna işaret eden Karaaslan,"Her bir nimetle ilgili bu nimetleri nasıl kullandığımızın da günü geldiğinde hesabını vermekle mükellefiz. Dolayısıyla bu dünyada nasıl davrandığımızın öbür dünyadaki mükafatımızla ya da cezamızla çok yakın ilişkili olduğunu bildiğimizde, çevreyi ahlak üzerinden değerlendirmenin çok önemli olduğunu ve bunun çok ahlaki bir davranış olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Karaaslan, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarının ülke ve dünya için çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Hem inancımız hem medeniyetimiz hem kültürümüz hem de bizi biz yapan bütün değerlerimizle, inancımızdan aldığımız o büyük güçle ve Peygamber efendimizin örnek ahlakıyla, örnek yaşamıyla birlikte baktığımızda, aslında en büyük, en önde gelen çevreciler bizler olmalıyız. Dolayısıyla yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayışın temsilcileri olarak, bu büyük mucizenin bir kum tanesini bile yapabilmeye insanın gücü yetmez. Bu büyük mucizeyi, büyük dengeyi anlamak için herhalde önce ona biraz yakından bakmak lazım. Onu içselleştirmek, ne kadar büyük bir mucize olduğunu, bir yaprağın, bir karıncanın, toprağın, toprağın kokusunun, o toprağın can verdiği çiçeğin üzerinde hareket eden belki bir böceğin hepsinin Rabb'imizin yarattıkları olduğunu ve dolayısıyla eşrefi mahlukat olan insana da emanet olduğunu unutmamak lazım."

        Hazreti Muhammed'in öğretilerinde israfa yönelmemek, hayvanlara ve doğaya zarar vermemek olduğunu anlatan Karaaslan, bunları hatırlatmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eşi Emine Erdoğan'ın israf ve emanet kavramları üzerinden başlattığı "Sıfır Atık Projesi"nin ulusal bir gün olarak kutlamaya dönüşmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Yağmurlu günler
        Yağmurlu günler
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Samsun'da park halindeki elektrikli bisiklet yangın sonucu zarar gördü
        Samsun'da park halindeki elektrikli bisiklet yangın sonucu zarar gördü
        Havza'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 12 nikah kıyıldı
        Havza'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 12 nikah kıyıldı
        Kavak Belediyesi iş makinesi satın aldı
        Kavak Belediyesi iş makinesi satın aldı
        Komşusunu tabancayla yaraladı
        Komşusunu tabancayla yaraladı
        Samsun'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı
        Samsun'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı
        Kenevir dokuma tezgahtarlığı eğitimi için geldiği Samsun'da atölye kurdu
        Kenevir dokuma tezgahtarlığı eğitimi için geldiği Samsun'da atölye kurdu