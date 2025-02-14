Samsun'da bir hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından 22 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin (38) bulunduğu adresi belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.