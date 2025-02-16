Samsun Türk Telekomspor ile Genç Bafraspor karşılaştı
Süper Amatör Lig'de mücadele eden Samsun Türk Telekomspor, Genç Bafraspor'u 2-0 yendi.
Süper Amatör Lig'de mücadele eden Samsun Türk Telekomspor, Genç Bafraspor'u 2-0 yendi.
İlkadım suni çim sahada oynanan maçta Samsun Türk Telekomspor, Bafraspor'u ağırladı.
Bafraspor deplasmanda Samsun Türk Telekomspor'a 2-0 mağlup oldu.
Samsun Türk Telekomspor ligde kalmayı başardı, Havza Belediyespor ise Süper Amatör Lig'den düşen takım oldu.
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