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        Samsun Türk Telekomspor ile Genç Bafraspor karşılaştı

        Süper Amatör Lig'de mücadele eden Samsun Türk Telekomspor, Genç Bafraspor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 16.02.2025 - 18:49
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        Samsun Türk Telekomspor ile Genç Bafraspor karşılaştı
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        Süper Amatör Lig'de mücadele eden Samsun Türk Telekomspor, Genç Bafraspor'u 2-0 yendi.

        İlkadım suni çim sahada oynanan maçta Samsun Türk Telekomspor, Bafraspor'u ağırladı.

        Bafraspor deplasmanda Samsun Türk Telekomspor'a 2-0 mağlup oldu.

        Samsun Türk Telekomspor ligde kalmayı başardı, Havza Belediyespor ise Süper Amatör Lig'den düşen takım oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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