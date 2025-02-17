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        OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde TİPS ameliyatları başladı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, kronik karaciğer hastalığı kaynaklı tekrarlayan mide kanamaları geçiren bir hastada "Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant" (TİPS) işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:36
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        OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde TİPS ameliyatları başladı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, kronik karaciğer hastalığı kaynaklı tekrarlayan mide kanamaları geçiren bir hastada "Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant" (TİPS) işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Uzunkaya, TİPS işlemi ile sindirim sistemine ait organlardan gelen kanı karaciğere taşıyan damar sistemindeki yükselmiş basıncın düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Uzunkaya, "TİPS karaciğer sirozu başta olmak üzere birtakım hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan hipertansiyonun mide ve varis kanaması, karında veya akciğer zarında sıvı birikimi gibi komplikasyonlarının yönetiminde uygulanan komplike bir girişimsel işlemdir. TİPS işleminin mantığı, karaciğer içerisinde yer alan iki ayrı toplardamar sistemi arasında kapalı anjiyografik yöntemle köprü oluşturma esasına dayanmaktadır. Böylece rutinde uygulanan tedavilere dirençli durumlarda iyileşme sağlanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

        - "TİPS işlemi Samsun'da ilk kez uygulandı"

        TİPS işleminin Türkiye'deki büyük merkezlerde uzun zamandır uygulandığını fakat Samsun'da ilk kez gerçekleştirildiğini bildiren Uzunkaya, şöyle devam etti:

        "Tokat'ta yaşayan ve uzun zamandır mide kanamalarından mustarip bir hasta bize başvurduğunda kendisine böyle bir tedavi yöntemi olduğunu ve bundan fayda görebileceğini söyledik. Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde görevli Doç. Dr. Mustafa Özdemir'i işlemi birlikte gerçekleştirmek için özel olarak davet ettik ve hastanemiz Girişimsel Radyoloji Bölümünde görevli öğretim üyelerimizin de katılımlarıyla operasyonu başarıyla gerçekleştirdik."

        Kentteki hastaların artık metropollere TİPS uygulaması için gitmek zorunda olmadıklarını vurgulayan Uzunkaya, "Hastanemiz adına yeni bir ilke imza atmış olduk. Altyapımızın gücü, ekibimizin tecrübesi, paydaş hocalarımızla idarecilerimizin destekleri sayesinde TİPS gibi oldukça komplike işlemleri adım adım hastanemize kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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