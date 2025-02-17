Samsun'da 63 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 63 yaşındaki kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 63 yaşındaki kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Sebahat K, eve gelen eşi tarafından hareketsiz bulundu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Sebahat K'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Cenaze, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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