Samsun'da sis etkili oluyor
Samsun'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Samsun'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Ayrıca yağışla bölgedeki hava sıcaklığı 8 dereceye geriledi.
Samsun ve çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
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