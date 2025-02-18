Samsun'da sokakta toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü
Samsun'un İlkadım ilçesinde toprak kayması sonucu yolda çökme oluştu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde toprak kayması sonucu yolda çökme oluştu.
Cedit Mahallesi Uygur Türkleri Sokak'ta yağışlardan dolayı iki apartman arasında bulunan boş arazide toprak kaydı.
Arazinin önündeki istinat duvarıyla birlikte yolun bir bölümü çöktü. Yolun kenarındaki park halindeki bir araç da askıda kaldı.
Bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay yeri şeridi çekilen sokak trafiğe kapatıldı.
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