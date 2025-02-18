Samsun'da sokakta toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü

Arazinin önündeki istinat duvarıyla birlikte yolun bir bölümü çöktü. Yolun kenarındaki park halindeki bir araç da askıda kaldı.

Cedit Mahallesi Uygur Türkleri Sokak'ta yağışlardan dolayı iki apartman arasında bulunan boş arazide toprak kaydı.

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