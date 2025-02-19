Sinop, Çorum ve Kastamonu'da kar nedeniyle 487 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sinop, Çorum ve Kastamonu'da kar nedeniyle 487 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ilçelerden Boyabat'ta 27, Dikmen'de 11, Durağan'da 9, Gerze'de 8, Türkeli'nde 3, Ayancık'ta 7, Saraydüzü'nde 2 olmak üzere 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre ise kentte 214 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Meteorolojik tahminlerde yoğun kar yağışı uyarısı yapılmasının ardından ekipler, ulaşımda sıkıntı yaşanabilecek noktalara yönlendirildi. Ekipler, 50 iş makinesi ve 80 personelle acil durum içeren bölgeler öncelikli olmak üzere yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'da da kar yağışı nedeniyle 206 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.