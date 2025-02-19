Havza ESKK Kooperatifi mali genel kurulu yapıldı

Kooperatif başkanı Ömer Büyük, genel kurula katılan tüm kooperatif üyelerine teşekkür ederek, "Havza'mızın esnafı ve sanatkarı için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin (ESKK) 2023-2024 yılları birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

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