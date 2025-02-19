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        Samsun, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 532 yerleşim biriminin yolu kapandı

        Samsun, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 532 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:15 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:15
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        Samsun, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 532 yerleşim biriminin yolu kapandı
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        Samsun, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 532 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Samsun Valiliğinden alınan bilgiye göre, Yakakent ve Alaçam'da 1'er, Asarcık'ta 4, Ayvacık'ta 3, Havza'da 11, Ladik'te 22, Kavak'ta 4, Salıpazarı'nda 8, Vezirköprü'de 49 olmak üzere toplam 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kent genelinde 1820 personel ile 619 iş makinesi, kamyon ve araçla kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle Almus'ta 25, Artova'da 26, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 44, Niksar'da 48, Pazar'da 5, Reşadiye'de 45, Sulusaray'da 7, Turhal'da 22, Yesilyurt'ta 11, Zile'de 54 olmak üzere 293 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Amasya'da da il genelinde 136 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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