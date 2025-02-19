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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:25
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Yapılan araştırmalar sonucu Y.Ş. (34), F.Ş. (43), R.Ö. (34) ve C.Ç'nin (40) uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edildi.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 220 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza hapı, 10 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 94 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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