Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 220 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza hapı, 10 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 94 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Yapılan araştırmalar sonucu Y.Ş. (34), F.Ş. (43), R.Ö. (34) ve C.Ç'nin (40) uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edildi.

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