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        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:55 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:55
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        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.K'nin (56) kullandığı 06 DE 0310 plakalı otomobil, Salıpazarı-Terme kara yolu Çobandüzü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.T. (60) ve İ.K. (61), ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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