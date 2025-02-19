Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig'deki konumunu korumak istiyor

        Tredyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, ligdeki konumlarını korumak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Süper Lig'deki konumunu korumak istiyor
        ABONE OL

        Tredyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, ligdeki konumlarını korumak istediklerini söyledi.

        Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, 22 Şubat Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.

        TÜMOSAN Konyaspor karşısında çok iyi performans gösterdiklerine işaret eden Reis, "Çaykur Rizespor da Galatasaray'a karşı çok iyi performans gösterdi. Bu maçtan belki 1 puan ile bile ayrılabilirlerdi. Çok iyi takıma karşı oynayacağız. Ataklara çok hızlı şekilde çıkmayı başarabiliyor. Umarım biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtırız. Rizespor'dan daha agresif bir oyun sergilemeliyiz. Maçın sonucu ne olacak ona hep beraber bakacağız." dedi.

        Her maçta iyi performans göstermek istediklerini vurgulayan Alman teknik adam, şöyle devam etti:

        "Ligde artık çok erken goller bulabileceğimizi de gördük. Erken gol bulunca daha sonrasında maçların zorlaştığı da oldu. Son oynadığımız Konyaspor maçı olsun, Hatayspor maçı olsun, Kayserispor maçı olsun bu maçlarda erken gol bulduk. Sonrasında da çok iyi savunma yaptık. Açıkçası bu yıl kırdığımız rekorlar benim için önemli değil, göstermiş olduğumuz performans çok önemlidir. Şu an ligde üçüncü sıradayız, ligin sonunda ne olur bilemiyorum. Elbette ki içinde bulunduğumuz pozisyonu savunmak çok zor olacaktır. Ligin sonunda ne pozisyonda oluruz bilmiyorum açıkçası ama olduğumuz pozisyonu korumak için var gücümüzle çalışacağız."

        Takım olarak iyi bir aile olduklarını belirten Thomas Reis, "Taktiksel anlamda da çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Oyuncularım da bu taktiklere çok güveniyor ve sahada en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyor. Antrenman seviyesi ve antrenman kalitesi çok yüksek. Kalite iyi olunca, hoca olarak ilk 11'i oluşturmak, oyuncu seçimi konusunda zorluk yaşıyorum. Ancak takımda en iyi şey aile olmamızdır. Belki en iyi kadroya sahip değiliz ama çok iyi niyetli oyunculara sahibiz. İyi performans göstermeye devam edersek, ligi çok iyi yerde bitireceğiz, buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"

        Benzer Haberler

        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
        Havza'da UKOME alt komisyonu toplandı
        Havza'da UKOME alt komisyonu toplandı
        Salıpazarı'nda yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
        Salıpazarı'nda yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
        Türkiye, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda iddialı
        Türkiye, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda iddialı
        Duruşmada bir başka suçunu itiraf edince, gözaltına alındı
        Duruşmada bir başka suçunu itiraf edince, gözaltına alındı
        Sinop, Çorum ve Kastamonu'da kar nedeniyle 487 köy yolunda ulaşım sağlanamı...
        Sinop, Çorum ve Kastamonu'da kar nedeniyle 487 köy yolunda ulaşım sağlanamı...