Çarşamba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 173. Sokak'ta Hamit G'ye ait evden henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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