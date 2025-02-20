Samsun'da kar yağışı etkili oluyor
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Atakum ilçesinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle bazı araç sürücüleri kaza yaptı.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
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