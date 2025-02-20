Samsun, Amasya ve Tokat'ta 137 yerleşim biriminin yolu kapandı

Samsun, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 137 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun Valiliğinden alınan bilgiye göre, Atakum 13, Alaçam 20, Bafra 20, Canik 9, 19 Mayıs 7, Salıpazarı 1, Yakakent 11 ve Tekkeköy ilçesi 5 olmak üzere 86 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da ise 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta da kar yağışı sonrası 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, Amasya ve Tokat'ta ise İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.