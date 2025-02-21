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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

        Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:22
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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede
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        Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 13'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

        Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 18 Şubat'ta Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmış, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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