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        Samsun'da kar aralıklarla sürüyor

        Samsun'da 3 gündür devam eden kar, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:00
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        Samsun'da kar aralıklarla sürüyor
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        Samsun'da 3 gündür devam eden kar, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte kar nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

        Karla kaplanan yollarda kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar zorlukla ilerliyor. Yolda kalan bazı sürücüler ise araçlarını güvenli yerlere park etti.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Yağış nedeniyle Alaçam ilçesinde 22, Bafra'da 43, Vezirköprü'de 42, Yakakent'te 10, 19 Mayıs'ta ise 6 olmak üzere 123 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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