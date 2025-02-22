Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Türk Kızılay Çarşamba Şube Başkanlığına Adem Yıldız seçildi

        Türk Kızılay Çarşamba Şubesi başkanlığına Adem Yıldız getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:39 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Çarşamba Şube Başkanlığına Adem Yıldız seçildi
        ABONE OL

        Türk Kızılay Çarşamba Şubesi başkanlığına Adem Yıldız getirildi.

        Çarşamba Öğretmenevinde düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Uğur Gökçe, yeniden aday olmadı.

        Genel kurula tek aday olarak katılan Adem Yıldız, kullanılan tüm oyları alarak başkanlığa seçildi.

        Yönetim kurulu ise Selin Arabacı, Anıl Toraman, Nurettin Usta, Kemalettin Özcan, Mehmet Akif Çıplak ve Burak Semih Yılmaz'dan oluştu.

        Gökçe, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın 157 yıldır dünyanın dört bir tarafında mazlum coğrafyalarda insanların ihtiyaçlarına koşan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, "Bizler de Çarşamba’da, Samsun’da bu faaliyetleri yapma gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da Kızılayımızın şanlı bayrağının altında olmaya gayret göstereceğiz. 2022 yılında göreve gelmemizin ardından Kızılayımızın bayrağını daha yukarıya taşımak için mücadele ettik. Yetersiz kaldığı için hizmet binamızı yeni bir yere taşıdık. İnşallah binanın Kızılayımıza tahsisi bundan sonraki yönetimimize nasip olur." dedi.

        Yıldız ise Kızılay olarak Filistin'de, Gazze'de, Çarşamba'da, dünyanın her yerinde gıdadan kana, "Önce vicdan sonra insan, önce yardım sonra hizmet" diyerek çalışma yaptıklarını anlatarak, "Daha dinamik, daha genç, daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturmaya çalıştık. Çarşambalı vatandaşlarımızı Kızılayımıza üye olmaya davet ediyorum. Çünkü her üye bir kan, her üye bir yardım demektir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?

        Benzer Haberler

        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da sürüyor
        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da sürüyor
        Anadolu'da ilk Samsun'da kurulan ilaç fabrikası, yangınla ilgili eksiklikle...
        Anadolu'da ilk Samsun'da kurulan ilaç fabrikası, yangınla ilgili eksiklikle...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da kar aralıklarla sürüyor
        Samsun'da kar aralıklarla sürüyor
        'Minibüs', iddianamede silah sayıldı
        'Minibüs', iddianamede silah sayıldı
        Samsun'da karlı havada denize girdiler
        Samsun'da karlı havada denize girdiler