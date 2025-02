Türk Kızılay Çarşamba Şube Başkanlığına Adem Yıldız seçildi

Türk Kızılay Çarşamba Şubesi başkanlığına Adem Yıldız getirildi.

Çarşamba Öğretmenevinde düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Uğur Gökçe, yeniden aday olmadı.

Genel kurula tek aday olarak katılan Adem Yıldız, kullanılan tüm oyları alarak başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Selin Arabacı, Anıl Toraman, Nurettin Usta, Kemalettin Özcan, Mehmet Akif Çıplak ve Burak Semih Yılmaz'dan oluştu.

Gökçe, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın 157 yıldır dünyanın dört bir tarafında mazlum coğrafyalarda insanların ihtiyaçlarına koşan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, "Bizler de Çarşamba’da, Samsun’da bu faaliyetleri yapma gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da Kızılayımızın şanlı bayrağının altında olmaya gayret göstereceğiz. 2022 yılında göreve gelmemizin ardından Kızılayımızın bayrağını daha yukarıya taşımak için mücadele ettik. Yetersiz kaldığı için hizmet binamızı yeni bir yere taşıdık. İnşallah binanın Kızılayımıza tahsisi bundan sonraki yönetimimize nasip olur." dedi.

Yıldız ise Kızılay olarak Filistin'de, Gazze'de, Çarşamba'da, dünyanın her yerinde gıdadan kana, "Önce vicdan sonra insan, önce yardım sonra hizmet" diyerek çalışma yaptıklarını anlatarak, "Daha dinamik, daha genç, daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturmaya çalıştık. Çarşambalı vatandaşlarımızı Kızılayımıza üye olmaya davet ediyorum. Çünkü her üye bir kan, her üye bir yardım demektir." ifadesini kullandı.