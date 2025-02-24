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        Samsunda hastalıktan ari işletme sayısı arttı

        Samsun'da hastalıktan ari işletme sayısının arttığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:24
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        Samsunda hastalıktan ari işletme sayısı arttı
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        Samsun'da hastalıktan ari işletme sayısının arttığı bildirildi

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Bafra, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde toplam 7 ari işletme varken son olarak Kavak ilçesi Tepecik Mahallesi’nde faaliyet gösteren Seher Bayram’a ait 118 baş kapasiteli işletme, 18 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sertifika almaya hak kazandı.

        Kentte ari işletme sayısı 8'e yükseldi. Sertifika, 24 Şubat 2025 tarihinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle İl Müdürü İbrahim Sağlam tarafından işletme sahibi Seher Bayram'a takdim edildi.

        İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu proje, kaliteli ve sağlıklı süt üretiminin yanı sıra, ülkemizin Avrupa Birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesi için önemli bir zemin oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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