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        Bafra Gençlik Merkezi'nde Gençlik ve Spor Festivali

        Samsun'un Bafra ilçesi "Gençlik ve Spor Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:16 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:51
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        Bafra Gençlik Merkezi'nde Gençlik ve Spor Festivali
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        Samsun'un Bafra ilçesi "Gençlik ve Spor Festivali" düzenlendi.

        Merkez'in çok amaçlı salonunda düzenlenen festival, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        Festival, bağlama eşliğinde söylenen türkülerle başladı ve ardından tekvando ile wushu gösterileriyle devam etti.

        Katılımcılar, yüz boyama, ok atma, matrak, zeka oyunları ve parkur oyunları gibi çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

        Etkinlik kapsamında ayrıca, öğrencilerin kendi çizimlerinden oluşan bir resim sergisi de açıldı.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, birçok etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, "Programa gençler, aileleriyle birlikte katılarak güzel bir gün geçirdiler. Spor ve sanatın iç içe olduğu bu programla gençleri sosyal medyanın olumsuz etkilerinden uzak tutmayı hedefledik." dedi.

        Festival, gençlerin eğlenip yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu renkli görüntülere sahne oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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