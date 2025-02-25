Samsun'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştay'ı başladı

Samsun'da iki gün sürecek Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, çalıştayın aile ve evlilik kurumunun korunması ile güçlendirilmesi adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

Gümrükçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde, hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında çalıştayın düzenlendiğini ifade ederek, "Aile, toplumumuzun temel taşıdır. Güçlü bir toplum, güçlü ailelerden oluşur. Ancak günümüzde aile kurumu, hızlı değişen toplumsal dinamikler, küreselleşme, teknolojik dönüşüm ve sosyal riskler nedeniyle çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır." dedi.

Aile yapısını korumak ve güçlendirmek için ortak akıl ve iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiğini belirten Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, ailelerin karşılaştığı riskleri en aza indirmek, aile bireylerinin sosyoekonomik hayata katılımını artırmak ve aile içi birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Ulusal düzeyde hazırlanan eylem planı, yerel düzeyde hayata geçirilerek her ailenin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalıştay da tam olarak bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Çalıştay boyunca, aile yapımızı tehdit eden unsurlarla mücadele, aile yaşam becerilerinin desteklenmesi, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin artırılması, medya ve dijital mecralarda aile değerlerinin korunması gibi birçok önemli konuyu ele alacağız. İki gün sürecek bu çalıştayda, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katkılarıyla ailelerimizin daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için somut adımlar atmayı hedefliyoruz."