Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Otopsi işlemleri için cesetleri Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürülen Kütükçü ve Bulut'un bir süre önce boşandığı ve hasta oldukları için aynı evde yaşadıkları öğrenildi.

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