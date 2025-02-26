Bafra TSO'dan mağdur çocuklara hediye

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ve beraberindeki heyet, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, adli süreçler ve mağdur çocuklara yönelik hizmetler ele alındı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, ziyaretçilere adliyenin işleyişi hakkında bilgi vererek birimleri tanıttı, mağdurların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Başsavcı Olcay Aksoy, Müdürlüğün mağdur çocuklara yönelik çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Bafra TSO Başkanı Kocabaş, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, adaletin sağlanması sürecindeki titiz çalışmalardan etkilendiklerini belirtti.

Mağdur çocuklara yönelik hizmetlerin çok değerli olduğunu ifade eden Kocabaş, bu alanda çalışan tüm yargı mensuplarına teşekkür ederek, Bafra TSO olarak, çocukların yüzünü güldürebilmek amacıyla hazırladıkları hediyeleri Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne teslim ettiklerini söyledi.