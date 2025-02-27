Salıpazarı'nda buz sarkıtları oluştu
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde buz sarkıtları oluştu.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde buz sarkıtları oluştu.
İlçede soğuklar etkisini sürdürürken, birçok dere ve su birikintisi dondu.
Soğuğun etkisiyle yamaçlarda da buz sarkıtları oluştu.
Güzelvatan Mahallesi'nde yamaçlarda oluşan buz sarkıtları görüntülendi.
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