Samsun'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

M.D. hakkında ayrıca, "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından 19 yakalama kararı olduğu tespit edildi.

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