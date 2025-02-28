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        Samsun'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da, hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:33
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        Samsun'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan hakkında 32 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (43) İlkadım ilçesinde yakalandı.

        M.D. hakkında ayrıca, "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından 19 yakalama kararı olduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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