Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapalı

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 2, Bozkurt'ta 6, İnebolu'da 7 ve Küre'de 3 olmak üzere 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu Valiliğinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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