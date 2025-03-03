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        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapalı

        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:46 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:46
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        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapalı
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        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kastamonu Valiliğinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 2, Bozkurt'ta 6, İnebolu'da 7 ve Küre'de 3 olmak üzere 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Tokat'ta da Başçiftlik ilçesinde kar yağışı sonrası 5 köy yolu kapandı.

        Amasya'da ise 14 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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